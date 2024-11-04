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Европейский клуб принял решение по Оразову после невызова в сборную Казахстана

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Европейский клуб принял решение по Оразову после невызова в сборную Казахстана ©instagram.com/silkeborgif_officiel/

Полузащитник сборной Казахстана и "Силькеборга" Рамазан Оразов не попал в стартовый состав на матч чемпионата Дании против "Копенгагена", сообщают Vesti.kz. Он начнет встречу на скамейке запасных.

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Полузащитник сборной Казахстана и "Силькеборга" Рамазан Оразов не попал в стартовый состав на матч чемпионата Дании против "Копенгагена", сообщают Vesti.kz. Он начнет встречу на скамейке запасных.

Встреча 14 тура тура состоится в Копенгагене и начнется в 23:00 по казахстанскому времени.

Клуб Оразова набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. У "Копенгагена" 25 баллов и третья строчка.

Отметим, что Оразова не вызвали на ноябрьские матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подробности - тут.


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