Европейский клуб принял решение по Оразову после невызова в сборную Казахстана
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Полузащитник сборной Казахстана и "Силькеборга" Рамазан Оразов не попал в стартовый состав на матч чемпионата Дании против "Копенгагена", сообщают Vesti.kz. Он начнет встречу на скамейке запасных.
Полузащитник сборной Казахстана и "Силькеборга" Рамазан Оразов не попал в стартовый состав на матч чемпионата Дании против "Копенгагена", сообщают Vesti.kz. Он начнет встречу на скамейке запасных.
Встреча 14 тура тура состоится в Копенгагене и начнется в 23:00 по казахстанскому времени.
Клуб Оразова набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице. У "Копенгагена" 25 баллов и третья строчка.
Отметим, что Оразова не вызвали на ноябрьские матчи сборной Казахстана в Лиге наций. Подробности - тут.
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