17-летний Ямаль назвал лучшего футболиста мира

17-летний вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о своем соотечественнике Родри, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Telefoot.

На прошлой неделе полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании удостоился "Золотого мяча", а Ямаль, был признан лучшим молодым футболистом.

"Родри - невероятный футболист. Он лучший игрок в мире прямо сейчас", - сказал Ямаль о партнере по сборной Испании.

"Rodri est un joueur incroyable. C'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle."



Lamine Yamal au micro de @YassinNfaoui après le sacre de Rodri. pic.twitter.com/lt6aQHWiIS — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 3, 2024

Напомним, Родри был признан лучшим игроком прошедшего летом Евро-2024, на котором сборная Испании стала чемпионом. В ее составе также сыграл Ямаль.