Футболист за 26 миллиардов выбрал между "Барселоной" и "Реалом"

Канадский защитник Альфонсо Дэвис может покинуть "Баварию" и оказаться в испанской Ла Лиге, сообщают Vesti.kz.

По информации Vía El Nacional 24-летний игрок предпочел бы подписать контракт с "Барселоной", а не с "Реалом".

Его контракт с мюнхенцами действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро (свыше 26 миллиардов тенге).

Добавим, что "Барселону" тренирует немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, с которым, футболист пересекался в "Баварии".

Alphonso Davies preferiría fichar por el Barcelona antes que por el Real Madrid.



(Vía El Nacional) pic.twitter.com/shFte0AlzR — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) November 3, 2024

Ранее сообщалось, что канадца в своих рядах хочет видеть "Реал".