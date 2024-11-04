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Испания
Вчера 23:32
 

Футболист за 26 миллиардов выбрал между "Барселоной" и "Реалом"

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Футболист за 26 миллиардов выбрал между "Барселоной" и "Реалом" ©x.com/AlphonsoDavies

Канадский защитник Альфонсо Дэвис может покинуть "Баварию" и оказаться в испанской Ла Лиге, сообщают Vesti.kz.

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Канадский защитник Альфонсо Дэвис может покинуть "Баварию" и оказаться в испанской Ла Лиге, сообщают Vesti.kz.

По информации Vía El Nacional 24-летний игрок предпочел бы подписать контракт с "Барселоной", а не с "Реалом".

Его контракт с мюнхенцами действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро (свыше 26 миллиардов тенге).

Добавим, что "Барселону" тренирует немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, с которым, футболист пересекался в "Баварии".

Ранее сообщалось, что канадца в своих рядах хочет видеть "Реал".

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