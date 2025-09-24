Специалисты известного портала Goal.com решили предсказать, какие футболисты выиграют "Золотой мяч" в следующие десять лет, передают Vesti.kz.

В список потенциальных будущих обладателей награды лучшему футболисту мира вошли следующие игроки: Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Реал"), Коул Палмер ("Челси"), Эрлинг Холанд "(Манчестер Сити"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Дезире Дуэ (ПСЖ) и Виллиан Эставао ("Челси").

"Мы попытались предсказать 10 следующих обладателей "Золотого мяча", основываясь на таланте, предстоящих турнирах и даже на нескольких гипотетических трансферах", - пояснили авторы.

Прогноз Goal.com на 10 лет по "Золотому мячу" выглядит так:

Килиан Мбаппе;Мохамед Салах;Джуд Беллингем или Коул Палмер;Эрлинг Холанд;Ламин Ямаль;Ламин Ямаль;Дезире Дуэ;Ламин Ямаль;Ламин Ямаль;Виллиан Эставао.

Напомним, "Золотой мяч"-2025 выиграл Усман Дембеле. Форвард ПСЖ опередил Ямаля и своего одноклубника Витинью.

