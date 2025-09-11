Мировой футбол
Сегодня 17:24

Дембеле уделал Ямаля и получил "золотой" трофей

Усман Дембеле (слева) и Дидье Дешам (справа). ©instagram.com/0.dembele

Вингер французского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле провёл блестящий сезон и получил одну из самых престижных индивидуальных наград в европейском футболе — Onze d’Or (Золотая Onze), передают Vesti.kz.

26-летний игрок в минувшей кампании помог парижанам завоевать сразу четыре титула — победили в Лиге чемпионов, Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции. Именно по итогам этого сезона читатели авторитетного французского журнала Onze Mondial признали его лучшим игроком Европы.

"Думаю, это потому, что я провёл отличный сезон с "Пари Сен-Жермен", и мы выиграли практически все возможные трофеи. Командные успехи ПСЖ означают, что игроки клуба заслуживают индивидуальных наград. Это признание? Приятное чувство. Я горжусь им — оно показывает, что ты хорошо поработал весь сезон и даже все последние годы, чтобы завоевать индивидуальные трофеи. Это трогает — значит, мои жертвы и усилия не прошли даром", - цитирует слова Дембеле Foot-Africa.

Трофей Onze d’Or (или Футболист года в Европе) вручается с 1976 года и считается одной из самых престижных индивидуальных наград в европейском футболе. В разные годы её получали такие легенды, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Зинедин Зидан, Роналдо и Диего Марадона.

Одним из главных конкурентов Дембеле в борьбе за нынешний трофей был 18-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, однако болельщики отдали предпочтение более опытному французу.

При этом главный индивидуальный приз года ещё впереди — 22 сентября состоится вручение "Золотого мяча", и среди главных претендентов на него называются всё те же Дембеле и Ямаль.

Дембеле в ауте: назван победитель "Золотого мяча"-2025

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 3 3 0 0 8-3 9
2 Лион 3 3 0 0 5-0 9
3 Лилль 3 2 1 0 11-4 7
4 Монако ФК 3 2 0 1 6-4 6
5 Ланс 3 2 0 1 5-3 6
6 Страсбур 3 2 0 1 4-3 6
7 Тулуза 3 2 0 1 6-6 6
8 Анже 3 1 1 1 2-2 4
9 Ренн Стад 3 1 1 1 2-5 4
10 Марсель Олимпик 3 1 0 2 5-4 3
11 Ницца Олимпик 3 1 0 2 4-5 3
12 Нант 3 1 0 2 1-2 3
13 Гавр 3 1 0 2 5-6 3
14 Осер 3 1 0 2 2-4 3
15 Лорьян 3 1 0 2 5-8 3
16 Париж 3 1 0 2 5-8 3
17 Брест 3 0 1 2 4-8 1
18 Метц 3 0 0 3 2-7 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →