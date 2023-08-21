"Бешикташ" зарегистрировал Зайнутдинова

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Вчера 17:39
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Стамбульский "Бешикташ" зарегистрировал контракт новичка - футболиста сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

На официальном сайте Федерации футбола Турции указано, что начало контракта Зайнутдинова с "Бешикташем" зарегистрировано 18-го августа, а окончание 30-го июня 2027-го года.

Таким образом, в ближайшее время Зайнутдинов может дебютировать за новую команду. Следующий матч в турецкой Суперлиге "Бешикташ" проведет 29-го августа против "Аданадемирспора" на выезде.

По информации турецких СМИ, переход Зайнутдинов обошелся стамбульскому клуб в 4,5 миллиона евро.

Сам казахстанец подписал с "Бешикташем" долгосрочный контракт до лета 2027 года. Его зарплата составит около 1,2 миллиона евро за сезон.

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Напомним, предыдущим клубом Зайнутдинова был московский ЦСКА, который купил его у "Ростова" летом 2020 года - трансфер обошелся армейцам в два миллиона евро. За это время казахстанец сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 6,5 миллиона евро.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Футбольные трансферы Турция

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