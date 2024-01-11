Бензема бросил Роналду и нашел новый клуб

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Французский нападающий "Аль-Иттихада" из Саудовской Аравии Карим Бензема может перейти в "Пари Сен-Жермен" уже этой зимой, передают Vesti.kz.

Источник Sports Zone сообщает, что в трансфере заинтересован лично президент парижан Нассер Аль-Хелаифи. Он хочет взять 36-летнего француза в аренду на шесть месяцев. Вероятно, что это ответ на поведение французской звезды Киллиана Мбаппе, который собирается переходить в мадридский "Реал".

Однако спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш против трансфера Бензема.

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Отметим, что Бензема недоволен условиями в Саудовской Аравии и хочет покинуть клуб. Причинами этого решения являются жаркая и влажная погода, низкая посещаемость матчей, проблемы на поле, а также критика со стороны фанатов. В нынешнем сезоне Карим провел на поле во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.

Добавим, что с января 2023 года в Саудовской Аравии выступает бывший партнер Бензема по "Реалу" - португальский нападающий КриштиануРоналду играет за "Аль- Наср".

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Контракт Бензема с "Аль-Иттихадом" рассчитан до 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkеt - 15 миллионов евро. 

Бензема является обладателем "Золотого мяча" в 2022 году.

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Мбаппе Килиан

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