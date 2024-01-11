Стала известна зарплата Мбаппе в "Реале"

Стала известна возможная заработная плата нападающего "Пари Сен-Жермена" Килиана Мбаппе в мадридском "Реале", сообщают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, форвард рассчитывает получать в "королевском клубе" 75 миллионов евро в год после вычета налогов. Таким образом, Мбаппе станет самым высокооплачиваемым игроком "Реала". В ПСЖ он получает около 60 миллионов евро.

Также Мбаппе будет ожидать значительные выплаты за подписание контракта – в том числе потому, что ему придется отказаться от десятков миллионов евро в случае ухода из ПСЖ в качестве свободного агента.

Из-за того, что трудовое соглашение Килиана с парижанами заканчивается летом 2024 года, то он уже сейчас может подписать предварительный контракт со "сливочными".

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Напомним, Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. В нынешнем сезоне француз сыграл за парижан 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 25 мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет 180 миллионов евро.