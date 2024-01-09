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Мбаппе "кинул" "Реал". Причина в Роналду и Месси

Мбаппе "кинул" "Реал". Причина в Роналду и Месси
©ФК ПСЖ

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Киллиан Мбаппе не перейдет в мадридский "Реал", а усилит английский "Ливерпуль", передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sportbible, на это есть веская причина.

"Все из-за Криштиану Роналду и Лионеля Месси. "Ливерпуль" и "Реал" считаются клубами, которые с наибольшей вероятностью получат капитана сборной Франции.

"Реал" давно близок к подписанию Мбаппе. Еще с мая 2022 года. Между тем, "Ливерпуль" и Юрген Клопп активно интересуются 25-летним игроком. Француза можно убедить играть в АПЛ только по одной причине: Килиан может составить жесткую конкуренцию Эрлингу Холанду из "Манчестер Сити".

Холанд и Мбаппе в настоящее время считаются двумя лучшими нападающими в мире, которых также называют преемниками эпохи Роналду-Месси. Поэтому, если Мбаппе перейдет в "Ливерпуль", то вместе с Холандом сможет создать тандем, в точности напоминающий великое соперничество Месси и Роналду", - говорится в публикации.

Отметим, что Месси и Роналду соперничали в Ла Лиге с 2009 по 2018 годы. Криштиану в составе "Реала" дважды становился чемпионом Испании, а Лионель с "Барселоной" за это время выиграл семь титулов.

К слову, Мбаппе и Холанд до последнего соперничали за звание лучшего бомбардира мира, но титул достался Роналду. Португалец забил 54 гола за 2023 год.

Килиан Мбаппе выбрал новый клуб

25-летний Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, до этого он был игроком "Монако". В нынешнем сезоне Лиги 1 Килиан провел 16 матчей, забил 18 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 180 миллионов евро.

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Метки:
Ливерпуль Мбаппе Килиан ПСЖ Футбольные трансферы

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