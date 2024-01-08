Мбаппе достиг соглашения с "Реалом"

Форвард "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском "Реале", сообщают Vesti.kz.

По информации Foot Mercato, Мбаппе на днях достиг соглашения с испанским клубом.

Отмечается, что Килиан ответил согласием на предложение о переезде в Ла Лигу летом этого года.

Доказательством того, что футболист все-таки окажется в "Реале", свидетельствуют слова Мбаппе, приведенные источником:

"Я очень мотивирован на этот год, он очень важен. Мы должны выиграть титулы, и мы уже выиграли один. Я еще не принял решение, не сделал выбор. Но благодаря соглашению, которого я достиг с президентом клуба этим летом, каким бы ни было мое решение, нам удалось защитить все стороны и сохранить спокойствие клуба для предстоящих испытаний... Если я знаю, что собираюсь сделать, это не займет много времени".

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, до этого он был игроком "Монако". Его текущее соглашение с парижанами истекает 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 он провел 16 матчей, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.