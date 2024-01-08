Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Испания
Комментарии

Мбаппе достиг соглашения с "Реалом"

Мбаппе достиг соглашения с "Реалом"
©instagram.com/k.mbappe

Форвард "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском "Реале", сообщают Vesti.kz.

По информации Foot Mercato, Мбаппе на днях достиг соглашения с испанским клубом.

Отмечается, что Килиан ответил согласием на предложение о переезде в Ла Лигу летом этого года.

Доказательством того, что футболист все-таки окажется в "Реале", свидетельствуют слова Мбаппе, приведенные источником:

"Я очень мотивирован на этот год, он очень важен. Мы должны выиграть титулы, и мы уже выиграли один. Я еще не принял решение, не сделал выбор. Но благодаря соглашению, которого я достиг с президентом клуба этим летом, каким бы ни было мое решение, нам удалось защитить все стороны и сохранить спокойствие клуба для предстоящих испытаний... Если я знаю, что собираюсь сделать, это не займет много времени".

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года, до этого он был игроком "Монако". Его текущее соглашение с парижанами истекает 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 он провел 16 матчей, забил 18 голов и сделал 2 результативные передачи.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Сегодня , 19:56
Испания
©twitter.com/ManCity "Реал" готов заплатить отступные за Эрлинга Холанда - источник
Сегодня , 15:05
Испания
©instagram.com/erling.haaland Холанда могут продать за 100 миллионов: известен покупатель
Сегодня , 14:10
Испания
©twitter.com/PSG_English Мбаппе выбрал другой клуб вместо "Реала"
Сегодня , 13:07
Испания
©ФК "Барселона" Без Месси никак? "Барселона" установила неожиданный антирекорд
Сегодня , 09:26
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" получила два гола от клуба из четвертого дивизиона в Кубке Испании
Сегодня , 08:51
Испания
©instagram.com/jok_32 "Манчестер Сити" собрался увести у "Барселоны" защитника сборной Германии
Сегодня , 07:18
Испания
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе достиг соглашения с "Реалом"
Вчера , 15:25
Испания
©instagram.com/estevaowilian "Барселона" нацелилась на жемчужину бразильского футбола
Вчера , 10:27
Испания
©fcbarcelona.com Хави попросил руководство "Барселоны" решить судьбу защитника
Вчера , 09:36
Испания
©instagram.com/brryann10 Испанский новичок "Баварии" установил рекорд Бундеслиги
Вчера , 09:10
Испания
©twitter.com/realmadrid Турецкий Месси дебютировал за "Реал"
Вчера , 07:21
Испания
©twitter.com/realmadrid "Реал" обыграл клуб четвертого дивизиона в Кубке Испании
5 января, 11:36
Испания
©instagram.com/neymarjr Рекордный трансфер в истории футбола попал под расследование
5 января, 10:16
Испания
©twitter.com/SevillaFC "Уважай людей и эмблему". Серхио Рамос заткнул болельщика после поражения "Севильи"
5 января, 09:49
Испания
©twitter.com/FCBarcelona "Барселона" на 93-й минуте вырвала победу у середняка Ла Лиги
4 января, 23:37
Испания
©twitter.com/PSG_English Мбаппе отказался от бонуса и готовится к уходу из ПСЖ
4 января, 15:20
Испания
©ФК "Реал" Мадрид "Реал" повторил рекорд 62-летней давности. Тогда стали чемпионами
4 января, 12:30
Испания
©ФК "Барселона" Хави назвал главную проблему "Барселоны"
4 января, 09:09
Испания
©ФК "Аль-Наср" Футболист "Барселоны" неожиданно заступился за Роналду
4 января, 07:15
Испания
©ФК "Реал" Мадрид "Реал" выиграл первый матч года, а "Атлетико" проиграл сенсации Ла Лиги
3 января, 21:42
Испания
©twitter.com/Atleti В Саудовской Аравии готовы начать переговоры по Антуану Гризманну
3 января, 17:26
Испания
©PSG Стала известна позиция "Реала" по Мбаппе
3 января, 12:09
Испания
©twitter.com/RealSociedad Гол на 96-й минуте лишил сенсации матч Ла Лиги
3 января, 10:14
Испания
©instagram.com/pedri Педри рассказал, какого игрока хотел бы видеть в "Барселоне"
2 января, 20:00
Испания
©twitter.com/realmadrid Анчелотти сделал заявление о завершении карьеры
1 января, 15:00
Испания
©instagram.com/k.mbappe Мбаппе получил право на ведение переговоров с другими клубами - подробности
31 декабря, 22:40
Испания
©ФК "Барселона" ФИФА решила судьбу "Барселоны" на клубном чемпионате мира
31 декабря, 22:05
Испания
©ФК "Реал" Мадрид Анчелотти назвал самые памятные моменты в "Реале"
30 декабря, 19:32
Испания
©instagram.com/mrancelotti Goal назвал лучшего тренера Европы в первой части сезона: Анчелотти - 11-й, Гвардиола - 15-й
30 декабря, 16:05
Испания
©instagram.com/masongreenwood "Барселона" намерена подписать игрока "МЮ" и отдать ему игровой номер Месси

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus