"Барселона" отреагировала, что Месси стал самым титулованным футболистом в истории

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Сегодня 08:40
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Каталонская "Барселона" отреагировала на достижение своего воспитанника - аргентинского нападающего Лионеля Месси, который стал самым титулованным футболистом в истории, сообщают Vesti.kz.

"Поздравляем Лео Месси с тем, что он стал самым титулованным футболистом всех времен. 44 трофея. Гордимся тем, что являемся частью этой невероятной истории", - написано в сообщении пресс-службы "Барселоны".

Свой 44-й трофей Месси завоевал в составе нового клуба американского "Интер Майами", выиграв с ним Кубок лиг MLS + MX.

Клуб Месси впервые вышел в Лигу чемпионов

Напомним, Месси покинул "Барселону" в 2021 на правах свободного агента из-за того, что клуб не смог продлить его контракт. В составе "сине-гранатовых" он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

После этого он перешел во французский "Пари Сен-Жермен", в котором провел два сезона.

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Метки:
Барселона Месси Лионель США

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