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Анчелотти сделал заявление после провала "Реала" в Лиге чемпионов

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Анчелотти сделал заявление после провала "Реала" в Лиге чемпионов ©Depositphotos.com/mrogowski_photography

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его подопечные постараются реабилитироваться за провалы в некоторых матчах текущего сезона, передают Vesti.kz.

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его подопечные постараются реабилитироваться за провалы в некоторых матчах текущего сезона, передают Vesti.kz.

В чемпионате Испании "сливочные" влетели дома Барселоне (0:4), а в Лиге чемпионов проиграли в родных стенах "Милану" (1:3). 

"Мы будем бороться за все титулы, это точно. В декабре у нас Межконтинентальный кубок. Мы собираемся наверстать упущенное в Ла Лиге. Мы собираемся отыграться в Лиге чемпионов", - цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что ни один из игроков "Реала" не получил вызов в сборную Испании на предстоящие матчи в Лиге наций.

Мадридцы занимают 18-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 6 очков после четырех матчей. В Ла Лиге они идут вторыми с 24 очками после 11 игр, отстав от лидирующей "Барселоны" на девять пунктов.

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