Анчелотти сделал заявление после провала "Реала" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его подопечные постараются реабилитироваться за провалы в некоторых матчах текущего сезона, передают Vesti.kz.

В чемпионате Испании "сливочные" влетели дома Барселоне (0:4), а в Лиге чемпионов проиграли в родных стенах "Милану" (1:3).

"Мы будем бороться за все титулы, это точно. В декабре у нас Межконтинентальный кубок. Мы собираемся наверстать упущенное в Ла Лиге. Мы собираемся отыграться в Лиге чемпионов", - цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.

🚨⚪️ Carlo Ancelotti: “We will fight for all the titles, for sure”.



“We have the Intercontinental Cup in December. We are going to catch up in La Liga. We are going to bounce back in Champions League”. pic.twitter.com/kUiYzdo3Rp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2024

Напомним, что ни один из игроков "Реала" не получил вызов в сборную Испании на предстоящие матчи в Лиге наций.

Мадридцы занимают 18-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 6 очков после четырех матчей. В Ла Лиге они идут вторыми с 24 очками после 11 игр, отстав от лидирующей "Барселоны" на девять пунктов.