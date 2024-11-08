Анчелотти сделал заявление после провала "Реала" в Лиге чемпионов
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его подопечные постараются реабилитироваться за провалы в некоторых матчах текущего сезона, передают Vesti.kz.
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его подопечные постараются реабилитироваться за провалы в некоторых матчах текущего сезона, передают Vesti.kz.
В чемпионате Испании "сливочные" влетели дома Барселоне (0:4), а в Лиге чемпионов проиграли в родных стенах "Милану" (1:3).
"Мы будем бороться за все титулы, это точно. В декабре у нас Межконтинентальный кубок. Мы собираемся наверстать упущенное в Ла Лиге. Мы собираемся отыграться в Лиге чемпионов", - цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо.
Напомним, что ни один из игроков "Реала" не получил вызов в сборную Испании на предстоящие матчи в Лиге наций.
🚨⚪️ Carlo Ancelotti: “We will fight for all the titles, for sure”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 8, 2024
“We have the Intercontinental Cup in December. We are going to catch up in La Liga. We are going to bounce back in Champions League”. pic.twitter.com/kUiYzdo3Rp
Мадридцы занимают 18-е место в общей таблице Лиги чемпионов, набрав 6 очков после четырех матчей. В Ла Лиге они идут вторыми с 24 очками после 11 игр, отстав от лидирующей "Барселоны" на девять пунктов.
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