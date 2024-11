Анчелотти сделал заявление после провала "Реала" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что его подопечные постараются реабилитироваться за провалы в некоторых матчах текущего сезона, передают Vesti.kz.

В чемпионате Испании "сливочные" влетели дома Барселоне (0:4), а в Лиге чемпионов проиграли в родных стенах "Милану" (1:3).

🚨⚪️ Carlo Ancelotti: “We will fight for all the titles, for sure”.



“We have the Intercontinental Cup in December. We are going to catch up in La Liga. We are going to bounce back in Champions League”. pic.twitter.com/kUiYzdo3Rp