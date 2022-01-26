Следующий Казахстан? Определился первый участник плей-офф Евро-2022 по футзалу

Сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы по футзалу в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Россияне крупно обыграли Хорватию (4:0) во втором матче группы С, а в другой игре квартета Польша сыграла вничью со Словакией (2:2), что досрочно принесло россиянам путевку в плей-офф.

У России сейчас шесть очков и она точно финишируют на первом месте в таблице, а вот судьба второй путевки определится в последнем туре группового этапа. Более подробно с турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

29 января сыграют Словакия - Хорватия, Россия - Польша.

Напомним, что правительство Нидерландов разрешило болельщикам с 26 января посещать матчи чемпионата Европы. Что касается Казахстана, то команда Пауло Рикардо Кака имеет в активе четыре очка после ничьей со Словенией (4:4) и победы над Финляндией (6:2). Третий матч на групповом этапе она проведет с Италией 28 января.