Сборная Казахстана отыгралась с 2:4 и стартовала с камбэка на Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана провела первый матч на чемпионате Европы по футзалу-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником по дебютной игре была Словения. Встреча группы В проходила в Гронингене (Нидерланды) и завершилась со счетом 4:4.

Первый тайм не совсем удался нашей команде, действовавшей не очень уверенно. При этом на 11-й минуте капитан команды Игита допустил ошибку при подключении к атаке, потеряв мяч. В итоге Денис Тотошкович удачно воспользовался таким подарком и открыл счет в матче.

Вскоре после этого Казахстан остался на две минуты в меньшинстве - Альберт Акбаликов прямой ногой пошел на словенского вратаря Нейца Берзелака, вследствие чего увидел перед собой красную карточку. Однако соперник численным перевесом не воспользовался. Ну а на 16-й минуте один из лидеров сборной Казахстана Жуниор Дуглас провел ответный мяч после розыгрыша углового.

Второй тайм не лучшим образом начался для казахстанцев. На 23-й минуте также после углового забил Матей Фидершек. Правда, недолго радовались словенцы - спустя две минуты Биржан Оразов сравнял счет.

Впоследствии сопернику дважды сопутствовала удача - на 31-й и 33-й минутах отличились Жига Чех и Тео Турк соответственно. На это казахстанцы ответили расторопностью у чужих ворот Жомарта Токаева на 36-й минуте.

За несколько минут до финальной сирены Казахстан заменил Игиту на пятого игрока и это принесло свои плоды, Жуниор Дуглас пробил Берзелака и этим самым оформил дубль. Как итог, боевая ничья на старте турнира.

Следующую игру Казахстан проведет с Финляндией 25 января. Также 28-го числа будет встреча с Италией.

Отметим, что перед стартом Евро-2022 сборная Казахстана потеряла одного из лидеров Лео. Кроме того, первый матч пропустили главный тренер Пауло Рикардо Кака и игрок Арнольд Кнауб.