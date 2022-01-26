Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед решающим матчем на Евро-2022 по футзалу

Правительство Нидерландов объявило, что с 26 января зрителям будет разрешено посещать мероприятия, в том числе спортивного характера, такие как чемпионат Европы по футзалу, сообщает телеграм-канал Futsal legends.

Отмечается, что болельщики смогут посещать матчи финального раунда группового этапа, а также четвертьфинал, полуфинал и финал.

"Это фантастическая новость", - сказал директор турнира Гейс де Йонг. - Мы всегда надеялись, что правительство ослабит меры и будет работать с различными сценариями. Наконец двери открыты для зрителей. Это отличная новость для болельщиков, которые теперь имеют возможность испытать Евро-2022 вблизи, а также для всех команд, сотрудников и всех, кто усердно работал над этим событием. Мини-футбол заслуживает большего, и я рад, что теперь мы наконец-то можем открыть двери для просмотра матчей лучших команд Европы, хоть и для ограниченного числа посетителей".

Напомним, Казахстан сыграл два матча в группе В. На старте континентального турнира была ничья со Словенией (4:4), а после одержана первая победа над Финляндией (6:2). Третий матч на групповом этапе подопечные Пауло Рикардо Кака проведут с Италией 28 января.