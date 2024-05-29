В сборной Узбекистана высказались о статусе Казахстана на ЧМ по футзалу

Главный тренер сборной Узбекистана по футзалу Хосе Венасио Лопес высказался об итогах жеребьевки чемпионата мира-2024 и отметил команду Казахстана, передают Vesti.kz.

Матчи пройдут с 14 сентября по 6 октября в Ташкенте, Бухаре и Андижане.

"На мой взгляд, соперники по группе примерно равны. Например, у сборной Нидерландов много футзалистов, которые сильны индивидуально. В сборной Парагвая много игроков, которые выступают в Испании и Италии. У парагвайцев достаточно большой опыт, а Коста-Рика серьезно обновила свою сборную и дает шансы молодежи.

В первую очередь мы думаем о том, как выйти в плей-офф. О том, чтобы улучшить результат, показанный на предыдущем мундиале, будем думать после выхода из группы. Это цель номер один.

На мой взгляд, сильнейшими сборными на турнире являются Бразилия, Испания, Иран, Португалия, Аргентина и Казахстан. Посмотрим, на кого мы попадем в плей-офф", - приводит его слова Championat.asia.