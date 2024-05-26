Стало известно расписание матчей ЧМ по футзалу с участием Казахстана

В ходе жеребьевки прошедшей в столице Узбекистана - Ташкенте было определено расписание матчей в группе сборной Казахстана по футзалу на ближайшем чемпионате мира, передают Vesti.kz.

Команда Пауло Рикардо Кака сыграет с Испанией, Новой Зеландией и Ливией.

Первыми 15 сентября казахстанцев проэкзаменуют испанцы. Следом, 18 сентября, наша команда померится силами с Ливией, а 21 сентября сборная Казахстана сыграет с Новой Зеландией.

Отметим, что из 24 сборных сформировано 6 групп по 4 команды. Две первые команды из каждой группы выйдут в стадию плей-офф. К ним присоединятся 4 из 6 лучших третьих команд.

Чемпионат мира по футзалу пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех городах Узбекистана - Ташкент, Бухара и Андижан.

Напомним, что на прошлом мундиале сборная Казахстана достигла исторического для себя результата, заняв четвертое место.