В США атаковали Рыбакину за нахальность на Ролан Гаррос

Журналист из США Бен Ротенберг раскритиковал казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину (№4) за нахальное поведение во время пресс-конференции после матча первого круга Ролан Гаррос-2024 с Грет Миннен (№85), передают Vesti.kz.

Рыбакина победила бельгийку в двух сетах - 6:2, 6:3, а после на пресс-конференции неохотно общалась с представителями СМИ, уповая на их однобокие вопросы. Британское издание Express назвало такое поведение казахстанки "нахальным". Досталось ей и от Ротенберга.

"И это уже устоявшаяся модель поведения, особенно с Рыбакиной... Право и обида на то, что она не преуспевает в этой части работы, не прилагая никаких усилий для ее выполнения. Но, честно говоря, для игрока ныть о том, что он не получает места в прайм-корте и СМИ, а затем агрессивно наглеть на пресс-конференции, когда люди пытаются сделать ее интересной... Просто фундаментальное незнание того, как добиться успеха в индустрии развлечений. Как и любой другой вид спорта, теннис является частью индустрии развлечений. Спортсмены зарабатывают деньги не потому, что побеждают, а потому, что люди готовы платить, чтобы наблюдать за ними", - написал Бен в соцсетях.

Во втором круге Рыбакина сыграет с нидерландкой Аранчой Рус (№50). Матч состоится 30 мая.