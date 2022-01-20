Сборная Казахстана назвала состав на первый матч Евро-2022 по футзалу

Сборные Казахстана и Словении определились с составами на первый матч чемпионата Европы-2022 по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы В пройдет в Гронингене и начнется в 22:30 по казахстанскому времени. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

Команды сыграют в таких составах:

Казахстан: Игита (К), Тайнан, Акбаликов, Дуглас Жуниор, Оразов;

Запасные: Атантаев (В), Карагулов, Эдсон, Валиуллин, Есенаманов, Турсагулов, Токаев.

Словения: Берзелак, Турк, Осредкар (К), Хозян, Врховец;

Запасные: Ловренчич (В), Ковачич, Буковец, Тотошкович, Фетич, Чех, Фидершек.

Отметим, что перед стартом Евро-2022 сборная потеряла одного из лидеров Лео. Кроме того, первый матч пропустят главный тренер Пауло Рикардо Кака и игрок Арнольд Кнауб.