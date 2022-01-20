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Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу

Прямая трансляция стартового матча сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу
©КФФ
Новости спорта Футзал

Сегодня, 20 января, сборная Казахстана по футзалу стартует на Евро-2022 в Нидерландах, передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Пауло Рикардо Кака в первом туре сыграют со Словенией, а УЕФА представила специальное превью. В другом матче группы Италия сыграет с Финляндией.

Игра Казахстана со Словенией начнется в 22:30 по столичному времени, а все матчи континентального турнира в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

Ранее была обнародована окончательная заявка сборной Казахстана, а некоторые игроки и главный тренеры не сразу смогли вылететь с командой в Нидерланды.

В стартовом матче турнира действующие чемпионы Европы из Португалии сделали камбэк в матче с Сербией, а Нидерланды одержали волевую победу над Украиной.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу Нидерланды Словения

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