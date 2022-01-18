Объявлен окончательный состав сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу

Тренерский штаб сборной Казахстана по футзалу определился с окончательным составом для участия в чемпионате Европы-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В итоговый список попали 14 игроков. Есть в нем и новичок - натурализованный бразилец Эдсон из "Кайрата".

Заявка сборной Казахстана по футзалу на Евро-2022 выглядит так:

Вратари: Игита, Рауан Атантаев.

Полевые игроки: Тайнан, Нурбек Карагулов, Эдсон, Лео, Азат Валиуллин, Альберт Акбаликов, Чингиз Есенаманов, Арнольд Кнауб, Даурен Турсагулов, Жомарт Токаев, Дуглас и Биржан Оразов.

Сборная Казахстана потеряла лидеров перед Евро-2022 по футзалу

Напомним, Евро-2022 пройдет с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене. Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии.