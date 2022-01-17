Сборная Казахстана натурализовала пятого бразильца. Все ради победы на Евро-2022 по футзалу?

С высокой вероятностью в окончательной заявке сборной Казахстана по футзалу на ближайший чемпионат Европы окажется бразильский игрок Эдсон. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о деталях этой ситуации.

Последние месяцы в Казахстанской федерации футбола (КФФ) всячески обходили стороной тему натурализации Эдсона. Но в действительности процесс шел. Возможно, инициатором этой истории действительно были не руководители КФФ, а представители "Кайрата". Но так или иначе, в федерации не могли не знать, что Эдсон уже подал документы на получение гражданства.

Более того, по информации Vesti.kz, бразилец практически со старта присоединился к сборной Казахстана на сборах в Нур-Султане в начале января. Только этот факт тщательно скрывался. Из-за непростой ситуации в стране, процесс получения документов на бразильца затянулся, но сейчас дело на финишной прямой.

Сегодня, 17 января, заключительный день приема заявок игроков на чемпионат Европы. И в составе сборной Казахстана наверняка окажется Эдсон.

Он станет пятым бразильцем в составе нашей команды. Игита, Дуглас и Лео играют за Казахстан почти восемь лет, Тайнан был натурализован примерно в такой же ситуации, как и Эдсон - он получил паспорт непосредственно перед стартом Евро-2018.

С игровой точки зрения мы уже подробно разбирали, насколько потенциально полезным будет приглашение Эдсона. Если коротко - это однозначное усиление. Есть ощущение, что этот шаг сделан только ради одного - сборная Казахстана хочет выиграть чемпионат Европы. Все понимают, что возраст лидеров уже достаточно солидный, для основного костяка (Игиты, Дугласа, Лео, Есенаманова) Евро-2022 может стать последним шансом завоевать большой трофей.

Безусловно, Эдсон также поможет сборной поддерживать высокий уровень еще несколько циклов, это в какой-то степени подстраховка. Подобный шаг позитивно оценил даже бывший главный тренер сборной Амиржан Муканов.

Казахстанский футзал - самый успешный командный вид спорта в стране в последние годы. При этом бразильские игроки влияют на результаты значительно. Сейчас заявка сборной больше чем на треть будет состоять из представителей бразильской школы, но будем ли мы меньше радоваться в случае завоевания медалей в Нидерландах?

Напомним, проведение Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе B будут команды Италии, Словении и Финляндии.