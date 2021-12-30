"Это шаг на перспективу". Эксперт - о натурализации бразильца, составе сборной Казахстана и шансах на Евро-2022 по футзалу

Известный казахстанский тренер Амиржан Муканов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался на тему натурализации игрока "Кайрата" Эдсона и нынешнем составе сборной Казахстана по футзалу. Также он оценил шансы команды на ближайшем чемпионате Европы.

По информации из нескольких источников, бразилец Эдсон близок к получению казахстанского гражданства и тогда он сможет претендовать на включение в состав национальной сборной. Вот что сказал Муканов по поводу этой ситуации:

"Должен соблюдаться баланс, и надо сказать, что при Кака он поддерживается, поскольку раскрываются местные игроки. В общем, есть оптимальный баланс между местными и натурализованными. Надо учитывать, что Дуглас, Лео, Игита давно натурализованы, в то время как Эдсон намного младше и, заглядывая вперед, возможно, это шаг на перспективу. Кроме того, сборная Казахстана подошла очень близко к пьедесталу на чемпионате мира, сейчас будет Евро и там тоже хорошие шансы на полуфинал, может, это подстраховка, ведь мы не знаем, каково состояние Лео. С таким игроком, как Эдсон, наши шансы на Евро повышаются.

Натурализация нужна, чтобы местные прогрессировали. Давайте говорить откровенно, сейчас есть разрыв между основным костяком сборной (это примерно две четверки) и всеми остальными игроками, прошедшие матчи с Узбекистаном это показали. Сейчас, кроме "Кайрата", я не вижу, где готовят кадры. Оразову и Турсагулову уже не 18 и даже не 20 лет, а после них ведь, по сути, никого не было. Без обид в адрес ребят, но разрыв есть. У нас нет ребят 20-25 лет, которые готовы прямо сейчас быть основными в сборной".

Также Амиржан Абзалович считает, что прошедший ЧМ отнял много сил у лидеров сборной, однако к Евро команда может подойти в оптимальном состоянии:

"Нагрузка, которая была на чемпионате мира, не могла пройти бесследно. Игроки получили большую нагрузку, тем более есть и психологическое опустошение, все-таки финал был так рядом, осадок наверняка был. Но, думаю, к Евро ребята, наоборот, подойдут на подъеме, ведь сейчас они отдохнут, проведут время с семьями".

Напомним, что проведение турнира Евро-2022 запланировано с 19 января по 6 февраля в Амстердаме и Гронингене (Нидерланды). Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Италии, Словении и Финляндии.