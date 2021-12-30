Проблема нового поколения или тяга к результатам. Нужен ли очередной бразилец сборной Казахстана по футзалу?

С приближением чемпионата Европы по футзалу разговоры о натурализации очередного бразильского игрока Эдсона стали как никогда актуальны. Корреспондент Vesti.kz рассуждает на тему подобного усиления сборной Казахстана.

Начнем с вопроса, чем продиктована натурализация Эдсона. Для "Кайрата", за который выступает бразилец, это способ освободить одно место под легионера и попутно помочь сборной. При этом в казахстанской федерации футбола всячески опровергают, что они также заинтересованы в натурализации игрока.

С точки зрения сборной есть две причины, почему Эдсон действительно необходим нашей команде. Локальная - ближайший чемпионат Европы. В сборной уже есть существенная потеря - на турнире не будет Даурена Нургожина, Эдсон - отличная замена в плане игровых качеств, это игроки сопоставимого класса. Если наша команда окончательно восстановится после ЧМ (прежде всего эмоционально), то на Евро у нас и вправду хорошие шансы вновь дойти как минимум до полуфинала или даже претендовать на победу. Нынешнее поколение не оставляет надежд вписать свои имена золотыми буквами в историю мирового футзала, для этого есть основания, а Эдсон - это боевая единица, которая может помочь в достижении этой цели.

Но есть и более глобальная причина привлечения бразильского универсала. Об этом в интервью Vesti.kz сказал экс-тренер сборной Амиржан Муканов:

"Натурализация нужна, чтобы местные прогрессировали. Давайте говорить откровенно, сейчас есть разрыв между основным костяком сборной (это примерно две четверки) и всеми остальными игроками, прошедшие матчи с Узбекистаном это показали. Сейчас, кроме "Кайрата", я не вижу, где готовят кадры. Оразову и Турсагулову уже не 18 и даже не 20 лет, а после них ведь, по сути, никого не было. Без обид в адрес ребят, но разрыв есть. У нас нет ребят 20-25 лет, которые готовы прямо сейчас быть основными в сборной".

К сожалению, молодое поколение просело. Через несколько лет из сборной могут уйти Игита, Дуглас, Лео, Есенаманов, Нургожин. Да, их могут заменить Тайнан, Турсагулов, Оразов, Акбаликов, Кнауб, но двух равноценных, сильных четверок в сборной уже может не быть. Именно об говорит Муканов, потенциально сильных молодых игроков в национальной команде нет уже несколько лет, и это проблема. Эдсону 29 лет, то есть это игрок, который может помочь сборной поддерживать хороший уровень на еще двух-трех турнирах.

Безусловно, процесс натурализации не обходится без скепсиса и критических отзывов. Например, болельщики той же сборной России не в восторге, когда там выступают сразу пять бразильцев. В сборной Казахстана не исключена подобная ситуация, в команде Кака может образоваться полноценная пятерка бразильцев - Игита, Лео, Дуглас, Тайнан и как раз Эдсон.

В общем, исключительно в спортивном плане привлечение Эдсона - это положительный момент. Весь вопрос только в восприятии болельщиков, хотя, как показал опыт с другими бразильцами, взаимное уважение игроков и публики никогда не подвергалось сомнениям.