Назван победитель матча Казахстан - Финляндия на Евро-2022 по футзалу

В ночь на 25 января сборная Казахстана по футзалу проведет второй матч на чемпионате Европы, который проходит в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz. Соперником подопечных Кака, который уже руководит сборной, будет команда Финляндии.

Встреча пройдет на "Мартини Плаза" в Гронингене и начнется в 01:30 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу

По мнению букмекерской компании 1xbet.kz, фаворитом этого матча является сборная Казахстана. Так, коэффициент на ее победу равен 1.355, в то время как на успех Финляндии - 5.55. На то, что эта игра завершится вничью, коэффициент равен 6.3.

Напомним, в первом туре сборная Казахстана сыграла вничью со Словенией со счетом 4:4, а Финляндия - с Италией - 3:3.