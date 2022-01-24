Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу

В ночь на 25 января сборная Казахстана сыграет второй матч в группе В чемпионата Европы по футзалу-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником будет Финляндия. Встреча пройдет в Гронингене (Нидерланды) и начнется в 01:30 по казахстанскому времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Команде не поможет Альберт Акбаликов, заработавший удаление на старте континентального турнира. Как известно, в первой игре казахстацы сыграли вничью со Словенией (4:4), также не был выявлен сильнейший в другом матче квартета Италия - Финляндия (3:3).

Добавим, что к сборной присоединились главный тренер Пауло Рикардо Кака и игрок Арнольд Кнауб, пропустившие первую игру из-за положительных тестов на коронавирус. А вместо получившего травму Лео был вызван Ерсултан Сагындыков.