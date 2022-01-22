Кака присоединился к сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу и провел тренировку

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака прилетел в Гронинген на Евро-2022 и провел вечернюю тренировку, сообщает Kazakhstan Futsal.

Отмечается, что тренировались игроки, которые в стартовом матче со Словенией (4:4) получили меньше игрового времени на площадке. К команде также присоединились Арнольд Кнауб и Ерсултан Сагындыков.

Как известно, Кнауб и Кака пропустили первый матч на чемпионате Европы из-за положительных тестов на коронавирус. Сагындыков прибыл в качестве замены Лео, который повредил руку и пропустит около шести недель.

Следующую игру казахстанцы проведут в ночь на 25 января против Финляндии.