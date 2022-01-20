В Marca поделились ожиданиями от сборной Казахстана на Евро по футзалу

Журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился своими ожиданиями от участия сборной Казахстана по футзалу на чемпионате Европы-2022. Эксперт высказался о натурализации игроков и целях казахстанской команды на турнире.

Континентальный турнир стартовал 19 января в Амстердаме и Гронингене. К нему казахстанцы подошли с новым сборником, которым стал натурализованный бразилец из "Кайрата" Эдсон.

"Точечная натурализация игроков ради какого-то турнира - не имеет смысла. Нужно сыграться с основной командой, проявить себя. Высокое мастерство не может иметь большую ценность, чем умение работать в команде. У Казахстана есть неплохой состав из действующих игроков. Не думаю, что новые игроки будут настолько полезнее.

В целом сборная Казахстана в последнее время всегда является одним из претендентов на высокие места. Будем ждать от нее новых сенсаций", - отметил Родригес.

"Пять бразильцев - это много, но...". Кака - о потерях сборной Казахстана по футзалу, переносе Евро и натурализации

Напомним, сегодня, 20 января, сборная Казахстана проведет стартовый матч на Евро против Словении. Прямая трансляция будет доступна по следующей ссылке.