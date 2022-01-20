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"Пять бразильцев - это много, но...". Кака - о потерях сборной Казахстана по футзалу, переносе Евро и натурализации

"Пять бразильцев - это много, но...". Кака - о потерях сборной Казахстана по футзалу, переносе Евро и натурализации
©АФК "Кайрат"
Новости спорта Футзал

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака рассказал о подготовке и состоянии команды перед Евро-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. В частности, он сообщил, что в коллективе есть потери помимо Лео, раскритиковал УЕФА и заявил, что Алматы и Нур-Султан готовы для проведения больших турниров среди сборных. 

На данный момент бразильский специалист находится в Казахстане, поскольку сдал положительный тест на Covid. 

- Кака, расскажите, как вы себя чувствуете и каким образом вы будете руководить командой в матче против Словении? 

- Чувствую себя хорошо. У меня не было симптомов, в один день возникло ощущение, как будто банально  простудился. Каждый день прохожу тесты. Жду момент, чтобы присоединиться к команде. 

Вчера лег спать в пять утра по казахстанскому времени. Решал различные вопросы по команде. Сегодня будет видеопросмотр - подготовка к сопернику, в режиме онлайн. Конечно, это совсем другое. Установка также будет онлайн. Весь матч я буду на связи с моим ассистентом Сергеем Коридзе. 

- Как в команде встретили Эдсона, и адаптирован ли он уже к игре сборной? 

- Он давно играет в "Кайрате", многие в команде его друзья, в этом нет проблем, он говорит по-русски и все понимает. Ребята с ним ежедневно работали на протяжении четырех лет. Он нам поможет, он очень сильный игрок, он знает нашу систему игры. 

- Как проходил процесс натурализации игрока? 

- "Кайрат" инициировал этот процесс, это было именно для клуба. Хотя, конечно, натурализация прошла не без помощи казахстанской федерации футбола. Эдсон даже специально летал в Бразилию за документами, я не вникал во все детали, но, судя по моим наблюдениям, там все было полностью по закону. 

- Лео пропустит Евро. Для вас это шокирующая новость? 

- Конечно, мы шокированы, это большая потеря. Да, он был готов примерно на 60 процентов, но все же это боевая единица. Если честно, я очень переживаю за него, он столько сил отдал ради восстановления, и вот такая травма, там был просто отскок мяча - все, перелом, это немыслимо. А теперь пишут, что он якобы специально травмировался, что тренерский штаб виноват, иногда я думаю, лучше бы у этих людей не было возможности писать.  

- Касательно выбора второго вратаря, почему он сделан в пользу Атантаева, а не Серикова? 

- Потому что мы находимся в сложной ситуации. Нужны опытные люди. Мы не знали, будет ли точно играть Игита в первом матче. Нарун не лучше, чем Рауан, у него еще все впереди. Матч Атантаева с узбеками - это исключение, на нем крест нельзя ставить. У команды есть долг перед Рауаном. Повторюсь, сейчас в первую очередь нам нужны опытные игроки. 

- Кто заменит Лео на турнире? 

- Мы уже отправили документы, на замену мы взяли Ерсултана Сагындыкова - он проходил с нами сборы и теперь у него есть шанс. 

- Получается, на данный момент у сборной выбыла почти полноценная четверка важных игроков - Лео, Кнауб, Нургожин? 

- Турсагулова тоже не будет в первом матче. Он много пропустил. Мы не можем рисковать им, надо смотреть на дистанцию всего турнира. Но получается, что это шанс для других ребят - Валиуллина, Токаева, Карагулова. При этом еще есть вопросы по Есенаманову и Акбаликову. Они постоянно сдают отрицательные тесты, но порой чувствовали себя не в оптимальном состоянии. 

Надо сказать о нашей подготовке к турниру, мы реализовали из запланированного лишь 20-30 процентов, многие футболисты не прошли полноценный сбор. 

- Исходя из нынешней ситуации, какова задача сборной на предстоящем турнире? 

- Вчера мы разговаривали с тренерским штабом, цель не меняется - выиграть турнир. Но надо понимать, с какими трудностями мы уже столкнулись, поэтому необходимо смотреть стратегически на турнир. Однако, несмотря на трудности, если результата не будет - я не буду снимать с себя ответственность. 

- Не жалеете ли вы, что турнир в итоге не перенесли на другие даты? 

- Мне кажется, все сборные жалеют, что Евро не перенесли. Только УЕФА хотел, чтобы турнир состоялся в намеченный срок. Вчера сборная Сербии играла с 11 игроками, у других команд тоже серьезные кадровые проблемы. Все сборные хотели перенос. При этом мы играем без болельщиков. Для меня самым правильным решением был перенос турнира. 

- В связи с этим что вы скажете об организации нынешнего Евро? 

- В Литве мы видели, как ФИФА не готова к ЧМ. Потом мы думали, ладно, будет Евро, сейчас УЕФА все устроит, у них больше опыта по организации футзальных турниров.

Но в Нидерландах мы видим, что залы не спортивные, а концертные - это вообще разные вещи. Тренировочные залы далеки от гостиниц. В плане организации есть трудности. Но самое сложное, вероятно, впереди. 

- Как вы думаете, Казахстан готов принять чемпионат мира или Европы в ближайшие годы? 

- Конечно, в столице есть все условия, в Алматы тоже есть все, что необходимо, получается, у нас два города,  вся инфраструктура. Казахстан, безусловно, готов принимать такие турниры. 

- Эдсон - пятый бразилец в команде - это критический максимум или, возможно, что будут и другие натурализованные игроки?  

- Пять бразильцев - это много, для меня максимум - четыре игрока при нормальных обстоятельствах. Но в нынешней ситуации я вынужден поменять свое мнение. Мы должны понимать, что это решение для страны, оно пойдет на пользу развитию футзала. Допустим, победа на Евро - это не просто победа, высокий результат даст нам возможность еще больше увеличить внимание к футзалу в стране, открывать клубы, академии. 

Кроме того, скоро предстоит переходящий цикл в команде. Мы должны воспитать своих игроков, но только в конкуренции.

Напомним, сегодня, 20 января, сборная Казахстана проведет стартовый матч на Евро-2022 против команды Словении. Прямая трансляция будет доступна по следующей ссылке.

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Метки:
Футзал Сборная РК по футзалу Казахстан Кайрат АФК Евро по футзалу

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