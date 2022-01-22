Конкурент Токаева, или как объявился претендент на самый красивый гол Евро-2022 по футзалу

Игрок сборной Хорватии Матей Хорват отметился красивым голом в ворота Польши на Евро-2022 по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хорват прошел оппонента по флангу, после чего обыграл вратаря и точно закатил в пустые ворота рабоной. Случилось это на восьмой минуте. Вскоре на 14-й минуте поляки усилиями Патрика Холы провели ответный мяч. Однако впоследствии удача сопутствовала только хорватам - на 14-й и 18-й минутах отличились Антонио Секулич и Франко Еловчич соответственно. Как итог, 3:1 в пользу Хорватии.

В другой встрече группы С Россия разгромила Словакию (7:1).

Напомним, что на старте чемпионата Европы Казахстан сыграл вничью со Словенией (4:4), а Жомарт Токаев отметился изящным голом, поразив цель пяткой. Не менее интересный мяч в свой актив занес и Дуглас Жуниор. Следующую игру на турнире подопечные Пауло Рикардо Кака проведут с Финляндией в ночь на 25 января.