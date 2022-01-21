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Изящный гол от Токаева, или как УЕФА отреагировала на старт сборной Казахстана на Евро-2022

Изящный гол от Токаева, или как УЕФА отреагировала на старт сборной Казахстана на Евро-2022
©УЕФА
Новости спорта Футзал

Сборная Казахстана по футзалу с результативной ничьи стартовала на Евро-2022, а официальный сайт УЕФА выделил героев противостояния со Словенией с красной карточкой.

Казахстанцы совершили камбэк со счета 2:4, а УЕФА отметила голевой удар Дугласа Жуниора.

"Стартовый отрезок матча выдался довольно равным. У казахстанцев традиционно подключался к атакам Игита, и именно его ошибка привела к первому голу. Голкипер потерял мяч в борьбе с Нейцом Хозяном, и Денис Тотошкович точно пробил по пустым воротам со своей половины поля. Тут же Альберт Акбаликов получил прямую красную карточку, но воспользоваться численным преимуществом, играя две минуты впятером против четверых, сборная Словении не смогла.

Это воодушевило команду Казахстана, которая на 16-й минуте забила красивейший ответный гол. Эдсон подал с углового, а Дуглас Жуниор с лета нанес мощнейший удар, к которому Нейц Берзелак был не готов.

Изящный гол от Токаева, или как УЕФА отреагировала на старт сборной Казахстана на Евро-2022. Фото 1

 В начале второго тайма словенцы ответили таким же шедевром - Матей Фидершек отправил мяч в ближнюю "девятку" с подачи Алена Фетича. Казахстан снова восстановил паритет, когда свой первый гол в финальных стадиях Евро забил Биржан Оразов. Тут же Оразов мог сделать дубль, но не попал в створ из выгодной позиции. Сборная Словении в третий раз повела в счете на 31-й минуте после сольного прохода Жиги Чеха, и почти сразу же Тео Турк довел ее преимущество до двух голов, отправив мяч в "домик" Игите.

Жомарт Токаев сократил счет, изящно поразив цель ударом пяткой, а за две минуты до конца Дуглас Жуниор оформил дубль не без помощи Берзелака. Так была зафиксирована первая ничья на ЕВРО-2022, которая для казахстанцев, учитывая ход матча, сродни победе", - констатирует ресурс.

Сборная Казахстана отыгралась с 2:4 и стартовала с камбэка на Евро-2022 по футзалу

Добавим, что ничья была зафиксирована и в другой паре группы, где Италия ушла от поражения во встрече с Финляндией. Таким образом, перед играми второго тура, которые состоятся 24-25 января, у каждой из команд по одному набранному очку.

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Метки:
Сборная РК по футзалу Казахстан Евро по футзалу Словения Нидерланды

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