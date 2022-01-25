Казахстан дважды отыгрался и одержал первую победу на Евро-2022 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Финляндии и одержала первую победу на чемпионате Европы-2022, проходящем в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд группы В завершилась со счетом 6:2.

Хотя первыми счет в матче открыли финны - на 13-й минуте отличился Миика Хосио. Однако Казахстан еще до перерыва сумел отыграться усилиями Биржана Оразова (18-я).

В начале второго тайма финны вновь повели после гола Яни Корпелы (23-я). Казахстан ответил точным ударом своего капитана Игиты (24-я).

А на 29-й минуте уже казахстанцы вышли вперед - гол забил Арнольд Кнауб. Спустя две минуты Оразов оформил дубль и удвоил преимущество команды. Вскоре его почин поддержал Кнауб (33-я), а окончательный счет за 20 секунд до сирены установил Азат Валиуллин.

Ранее в другом матче этой группы сборные Словении и Италии сыграли вничью 2:2. Таким образом, Казахстан с четырьмя очками вышел на первое место в группе.

Заключительный матч подопечные Кака проведут 28 января против итальянцев.

Напомним, сборная Казахстана стартовала на Евро-2022 с ничьей со Словенией (4:4), а Финляндия также поделила очки с Италией (3:3).