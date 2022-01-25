Неожиданным результатом завершился матч конкурентов сборной Казахстана на Евро-2022

Сборная Словении по футзалу сыграла вничью с Италией и обе команды вышли в лидеры группы В на Евро-2022, в которой также выступает национальная команда Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Двукратные чемпионы Европы из Италии, которые считались фаворитами в противостоянии, открыли счет уже на первой минуте, но затем пропустили два гола подряд (на 10-й и 30-й минутах).

На 33-й минуте счет в матче стал снова стал ничейным (2:2), а в оставшиеся минуты соперники забить друг другу не смогли. Последний шанс был за две секунды до конца матча, когда словенский игрок попал в штангу ворот после замены вратаря на пятого полевого игрока. Обе команды набрали по два очка и заняли первое-второе места в квартете.

Добавим, что Казахстан во втором туре сыграет с Финляндией. Обе команды перед игрой набрали по одному очку, а казахстанцы потеряли еще одного игрока.

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