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"Казалось, что ничего хуже не может произойти, но ...". Кака - о штрафах в сборной Казахстана, Эдсоне и матче с Финляндией

"Казалось, что ничего хуже не может произойти, но ...". Кака - о штрафах в сборной Казахстана, Эдсоне и матче с Финляндией
©КФФ
Новости спорта Футзал

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака рассказал о подготовке ко второму матчу на Евро-2022 против Финляндии, сообщает корреспондент Vesti.kz. Кроме того, специалист оценил игру новичка Эдсона и молодого универсала Жомарта Токаева

- Кака, в каком состоянии команда на данный момент? 

- Вчера была первая тренировка, где были все в сборе. Три полноценных четверки и два вратаря. Готовились по максимуму. Функционально мы еще не готовы, но хотя бы количественно мы в полном составе. 

- Удаление Акбаликова в первом матче, как вы оцениваете этот эпизод? Предусмотрены ли штрафы в сборной за красные карточки?  

- Штрафы я не практикую ни в сборной, ни в "Кайрате", поскольку это игровой момент, он поднял ногу, но не специально, не хотел травмировать вратаря. 

Это большой урок для Альберта. Он должен понимать, что здесь такой уровень соревнований. Он может получить два матча дисквалификации, то есть теоретически это, возможно, была его последняя игра на турнире.

Но я бы хотел отметить команду. Мы столько моментов плохих прошли, казалось, что после травмы Лео ничего хуже не может произойти, но нет, тут еще и удаление Альберта.  Тем не менее команда показала характер, я благодарен им. 

- Как вы оцениваете игру Эдсона?  

- Очень высоко оцениваю. Одно дело играть за "Кайрат", другое -  за сборную. Он понимает ответственность, он играл под большим давлением, он справился с этим, хотя у него было недостаточно подготовки. Он хорошо справился, играл достойно, хотя, безусловно, может лучше. 

- Стала ли для вас сюрпризом ничья Финляндии с Италией? 

- Все участники Евро могут добиться результата. Финляндия на протяжении последних лет доказала, что может конкурировать с любыми командами мира. Они физически мощные, организованные, может, у них недостаточно класса, но они способны навязать борьбу любому сопернику. 

- Токаев забил, но в то же время не сумел прервать атаку при третьем голе словенцев, какое у вас впечатление от его игры? Чувствуете ли, что он прибавляет? 

- Он еще молодой парень, который вынужден был столько играть в матче со Словенией. Люди просят дать ему больше времени, но надо понимать, что это еще неопытные игроки, они не готовы к этому. Пока им необходимо играть пять-шесть минут.

Со Словенией Токаев сыграл 12 минут, на таком отрезке ему сложно держать концентрацию, возможно, в том числе это повлияло на пропущенный третий гол в наши ворота. Он еще не готов к такой ответственности.

Да, он забил, но здесь нет никакой эйфории. Он играл нормально, забил гол, исполнил, но это не удивляет, он качественный игрок. Но говорить о чем-то большем пока сложно, ему еще расти и расти

- Кнауб и Турсагулов, каково их состояние, они готовы играть? 

- Сегодня выйдут на площадку. У них не было игровой практики. Кнауб много пропустил из-за коронавируса, вчера была его первая полноценная тренировка. У Турсагулова примерно такая же ситуация. Они оба здоровы, но физически они, конечно, готовы не на 100 процентов. 

Напомним, матч Казахстан - Финляндия пройдет 25 января, игра стартует в 01:30 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке. После первого игрового дня все команды группы, а это Казахстан, Финляндия, Италия и Словения, набрали по одному очку.

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Метки:
Футзал Евро по футзалу Сборная РК по футзалу Казахстан Финляндия Коронавирус

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