Кака и еще два игрока сборной Казахстана отправились на Евро-2022 по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака, а также Ерсултан Сагындыков (заменивший Лео после травмы) и Арнольд Кнауб вылетели в Нидерланды, чтобы помочь национальной команде на Евро-2022, сообщает Futsalkazakhstan.

Стартовый матч Кнауб и Кака пропустили из-за положительного теста на COVID-19.

Добавим, что казахстанцы сыграли вничью со Словенией на старте Евро, а один из голов был отмечен УЕФА. Красивый гол забил Жомарт Токаев, а затем высказался о голевом действии.

Родственник? Кто такой Жомарт Токаев из сборной Казахстана по футзалу