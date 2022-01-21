"Мой гол - Казахстану". Токаев объяснил ничью на старте Евро-2022 по футзалу

Игрок сборной Казахстана Жомарт Токаев "вспомнил" о травмах партнеров после матча со Словенией на Евро-2022 по футзалу, но нашел и позитивные моменты от результативного старта на турнире, передает Kazakhstan Futsal в Instagram.

Токаев забил третий гол нашей сборной, отличившись красивым мячом после передачи Тайнана. Игрок отметил усилия партнеров. Казахстан сыграл вничью (4:4), отыгравшись со счета 2:4.

"Ассалаумагалейкум, Казахстан. Любители футзала. Если говорить об игре, то вы сами знаете, что команда сейчас не в полном составе. Есть ребята, которые болеют или получили травмы. Однако, несмотря на это, мы не уронили честь, приложили все усилия и свели игру вничью. Слава Аллаху, посвящаю свой первый гол на чемпионате Европы всему народу Казахстана", - констатировал Токаев.