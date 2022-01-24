"Худшее позади". Муканов - о втором матче сборной Казахстана на Евро-2022 по футзалу

Экс-тренер сборной Казахстана по футзалу Амиржан Муканов поделился ожиданиями от второго матча на групповом этапе чемпионата Европы в Нидерландах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча квартета В с Финляндией пройдет в ночь на 25 января в Гронингене и начнется в 01:30 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Как мне кажется, худшее для команды Казахстана позади. Во‑первых, к команде присоединился главный тренер Кака. Во‑вторых, состав пополнят еще два игрока, от чего должно стать легче.

Многим игрокам, особенно натурализованным, первая игра не удалась. Но они наберут нужные кондиции. Очевидно, что к матчу со Словенией многие игроки подошли не в лучшей форме. Причины знает только тренерский штаб, мы можем лишь догадываться.

Повторюсь, мне кажется, что худшее уже позади. Даже отсутствие Акбаликова не должно помешать нашей команде. Есть шанс у Турсагулова, не говоря уже о Кнаубе. Ну и главный тренер уже со сборной.

Помимо этого, Казахстан имеет больший опыт игры на подобных турнирах, чем Финляндия. Не думаю, что у финнов получится повторить то, что им удалось в матче с Италией. Вряд ли они снова смогут забить три таких гола.

Однако нашей сборной есть чего опасаться. Надо отметить прекрасную физическую форму финских игроков, команда отлично прессингует, но, думаю, за счет тактических хитростей Казахстан сможет перевести игру в нужное русло. А сам этот матч станет первым шагом на пути к дальнейшему успешному выступлению на турнире", - приводит его слова bookmakerreview.kz.

Отметим, что команде не поможет Альберт Акбаликов, заработавший удаление на старте континентального турнира - в первой игре казахстацы сыграли вничью со Словенией (4:4).