Телеведущий жестко высказался о скандальном видео девушки Роналду

Популярный португальский телеведущий Руи Оливейра раскритиковал откровенный танец девушки Криштиану Роналду Джорджины Родригес, передают Vesti.kz.

Ранее Родригес опубликовала в Instagram Stories видео тренировок с "международным учителем тверка" Джеком Гомесом. Примечательно, что учитель Джорджины - мужчина. При этом не понятно, где проходят занятия девушки - в Саудовской Аравии или какой-либо другой стране. Видео набрало сотни тысяч просмотров в соцсетях и стало предметом бурного обсуждения среди фанатов из Ближнего Востока.

Пользователи сети посчитали, что такими движениями Джорджина может подпортить репутацию Роналду. Некоторые даже призвали депортировать звездную пару из Саудовской Аравии, припомнив девушке Криштиану откровенную фотосессию у бассейна.

Телеведущий Руи Оливейра заявил, что испугался во время просмотра видео.

"Я даже испугался. Это похоже на стиральную машину, когда она крутится", - сказал он.

Коллега телеведущего по шоу сказала по этому поводу:

"Сегодня я несколько раз заходила в Instagram Джорджины, чтобы узнать, прокомментировала ли она заявление Долорес Авейру (матери Роналду). Но это единственное, что было, в ее Instagram (танцы)".

Руи Оливейра вынес свой вердикт о том, что бы он сделал с Джорджиной Родригес, если бы он был матерью Роналдe.

"Я хочу сказать, что если бы я был матерью Криштиану Роналду и увидел свою невестку в такой ситуации, я бы поехал отсюда в Мадрид, дважды прибил ее и посадила на самолет прямо в Саудовскую Аравию. Донья Долорес, если вам нужна компания, я поеду с вами", - сказал он.