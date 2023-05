"Унижает Роналду перед всем миром". Откровенный танец Джорджины раскритиковали в Сети

Девушку Криштиану Роналду Джорджину Родригес раскритиковали из-за видео с откровенными танцами, передают Vesti.kz.

Родригес опубликовала в Instagram Stories видео тренировок с "международным учителем тверка" Джеком Гомесом. Примечательно, что учитель Джорджины - мужчина. При этом не понятно, где проходят занятия девушки - в Саудовской Аравии или какой-либо другой стране.

Georgina posted another twerking video today with that same obese man/woman? What does she gain from humiliating Ronaldo like this in front of the whole world? If Saudi one day becomes a degenerate society like the west is today we know exactly who was the cause pic.twitter.com/2eYsS6LSCQ