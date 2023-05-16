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Девушка Роналду записалась на "странные" уроки тверка

Девушка Роналду записалась на "странные" уроки тверка
©instagram.com/georginagio

Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес занимается тверком под руководством необычного тренера, передают Vesti.kz.

Родригес опубликовала в Instagram Stories видео тренировок с "международным учителем тверка" Джеком Гомесом. Примечательно, что учитель Джорджины - мужчина.

"Первый урок тверка", - подписала публикацию девушка Роналду.

СМИ отнеслись к новому увлечению Джорджины скептически, назвав его странным.

"Выступления на поле сложилась не совсем так, как планировалось для португальской суперзвезды (Роналду. - Прим.). В это же время возникает вопрос о том, полностью ли восприняла его семья переезд на Ближний Восток. Джорджина ищет, чем себя занять: 29-летняя девушка занимается причудливым тверком в рамках своей личной фитнес-программы", - пишет портал Goal.com.

Испанская модель ранее заявляла, что танцы - одна из ее страстей. Мать заставляла ее ходить на уроки балета в школьные годы.

При этом в прессе не утихают разговоры о том, что к Роналду и Джорджине вскоре присоединятся могут присоединиться Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо. Контракт аргентинца с "Пари Сен-Жермен" подходит к концу.

Тверкинг, иногда также бути-дэнс или бути-шейк - танец, в движениях которого активно используется работа ягодиц и бедер. Исполняется в сексуальной провокационной манере.

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Метки:
Джорджина Родригес Роналду Криштиану

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