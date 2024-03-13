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Килиан Мбаппе пригрозил засудить шашлычную во Франции

Килиан Мбаппе пригрозил засудить шашлычную во Франции
©twitter.com/ChampionsLeague

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе может подать в суд на владельца шашлычной в Марселе, сообщают Vesti.kz.

По информации ESPN, французский форвард возмущен фактом использования своего имени в описании одного из сэндвичей.

В меню блюдо блюда говорится, что оно приготовлено с булкой, которая "такая же круглая, как череп Мбаппе".

Владельцем шашлычной является болельщик марсельского "Олимпика" Мохамед Хенни.

Он уже получил письмо от адвоката Мбаппе и от компании, созданной игроком для работы со всеми его спонсорами, мерчендайзингом и правами на изображение с требованием удалить имя Мбаппе из своего меню в течение восьми дней, прежде чем будет подан иск в суд за использование имени футболиста без его согласия в коммерческих целях.

"Тебе не стыдно? Тебе больше нечего делать? Судиться со мной за что-то настолько бесполезное? Это невероятно. Я не могу в это поверить!", - ответил предприниматель на претензию.

Отметим, что по информации офиса интеллектуальной собственности Евросоюза французский нападающий является рекордсменом по товарным знакам, зарегистрированным на свое имя.

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Метки:
Мбаппе Килиан Франция Правосудие

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