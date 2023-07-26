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"У него две мамы". Что известно о рождении старшего сына Кришитану Роналду

"У него две мамы". Что известно о рождении старшего сына Кришитану Роналду
©instagram.com/lcrisjrl

Старшему сыну Криштиану Роналду недавно исполнилось 13 лет. Полная история появления мальчика на свет держится в тайне, но некоторые подробности известны по рассказам людей, близких к семье португальской суперзвезды, передают Vesti.kz.

Криштиану Роналду-младший родился 17 июня 2010 года в США от суррогатной матери. Некоторые подробности его рождения в 2011 году пролила на свет женщина по имени Мануэла Силва, ранее работавшая няней в семье сестры Криштиану Кати Авейру. Она помогала воспитывать первенца Роналду.


Криштиану Роналду-младший со своей тетей Эльмой Авейру. instagram.com/lcrisjrl

По ее словам, однажды сестра футболиста прочитала в СМИ статью, в которой говорилось, что мать ребенка Криштиану хочет его вернуть. Катя Авейру рассказала няне, что у ребенка не одна, а две матери, обе родом из Мексики.

"Она сказала, что эта история СМИ - просто чепуха, потому что мать ребенка была мексиканкой и даже не знала, мальчик это или девочка. это суррогатная мать. Еще она сказала мне, что у ребенка было две мамы, что яйцеклетки были получены от одной женщины, а выносила ребенка другая", - поделилась бывшая няня семьи Роналду.

По данным СМИ, рождение Криштиану Роналду-младшего стало сюрпризом даже для бывшей девушки футболиста Ирины Шейк и матери Долореш Авейру.

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Метки:
Роналду Криштиану Дети

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