"У него две мамы". Что известно о рождении старшего сына Кришитану Роналду

Старшему сыну Криштиану Роналду недавно исполнилось 13 лет. Полная история появления мальчика на свет держится в тайне, но некоторые подробности известны по рассказам людей, близких к семье португальской суперзвезды, передают Vesti.kz.

Криштиану Роналду-младший родился 17 июня 2010 года в США от суррогатной матери. Некоторые подробности его рождения в 2011 году пролила на свет женщина по имени Мануэла Силва, ранее работавшая няней в семье сестры Криштиану Кати Авейру. Она помогала воспитывать первенца Роналду.



Криштиану Роналду-младший со своей тетей Эльмой Авейру. instagram.com/lcrisjrl

По ее словам, однажды сестра футболиста прочитала в СМИ статью, в которой говорилось, что мать ребенка Криштиану хочет его вернуть. Катя Авейру рассказала няне, что у ребенка не одна, а две матери, обе родом из Мексики.

"Она сказала, что эта история СМИ - просто чепуха, потому что мать ребенка была мексиканкой и даже не знала, мальчик это или девочка. это суррогатная мать. Еще она сказала мне, что у ребенка было две мамы, что яйцеклетки были получены от одной женщины, а выносила ребенка другая", - поделилась бывшая няня семьи Роналду.

По данным СМИ, рождение Криштиану Роналду-младшего стало сюрпризом даже для бывшей девушки футболиста Ирины Шейк и матери Долореш Авейру.