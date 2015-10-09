"Аль-Наср" решил перевести сына Криштиану Роналду в основной состав: ему 15 лет

Сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду может быть включен в основной состав саудовского "Аль-Насра". Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на издание Alweeamnews, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, "Аль-Наср" рассматривает возможность включения Криштиану Роналду-младшего в состав первой команды, начиная со следующего сезона.

В июне футболисту юношеской сборной Португалии исполнится 16 лет. "Аль-Наср" внимательно следит за его развитием и ищет для него наилучший путь. Включение в основной состав — один из возможных вариантов.

Окончательное решение будет принято в конце текущего сезона после оценки уровня игрока. В настоящее время Роналду-младший выступает за юношескую команду "Аль-Насра".

Биография Криштиану Роналду-младшего

Криштиану Роналду-младший начал футбольный путь осенью 2016 года. Его первым клубом стал мадридский "Посуэло", после чего он оказался в академии "Реала". Позже нападающий выступал за детские команды "Ювентуса" и "Манчестер Юнайтед", следуя за карьерой отца. С сентября 2023 года он находится в системе "Аль-Насра".

В мае 2025 года Роналду-младший впервые получил вызов в сборную Португалии U-15. На турнире в Хорватии он дебютировал и отметился дублем в финале, помог своей команде обыграть хозяев соревнований. Позже футболист начал привлекаться и к матчам сборной U-17.

В ноябре 2025 года Криштиану-младший забил первый гол за сборную Португалии U-16, отличившись в матче против Уэльса. Та встреча завершилась победой португальцев со счётом 3:0.

41-летний Криштиану Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. В текущем сезоне на счету 41-летнего форварда 24 гола и две результативные передачи в 25 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Контракт Роналду с "Аль-Насром" рассчитан до 2027 года.

"Ан-Наср" лидирует в чемпионской гонке. Команда занимает первое место в турнирной таблице и опережает ближайшего соперника — "Аль-Хиляль" — на 8 очков.

