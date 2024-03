Роналду заметили за рулем суперкара стоимостью более двух миллионов евро

Форвард сборной Португалии и "Аль-Насра" Криштиану Роналду был замечен за рулем дорогого суперкара Ferrari Daytona SP3, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24.

Стоимость автомобиля составляет более 2,2 миллиона евро.

Сообщается, что данная модель была представлена в 2021 году. Автомобиль располагает 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 840 лошадиных сил. Daytona SP3 разгоняется до 100 км/ч за 2,85 секунды, максимальная скорость суперкара составляет 340 км/ч.

Отмечается, что всего таких спорткаров произведено 599 штук.

Cristiano Ronaldo was spotted last night arriving at

the Ritz Four Seasons hotel after taking a quick

drive around Lisbon, Portugal in his New £3 Million

Ferrari Daytona SP3! pic.twitter.com/K4CG5drzLW