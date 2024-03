Криштиану Роналду принял решение по сборной Португалии

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду прибудет в расположение сборной Португалии, сообщают Vesti.kz.

О приезде 39-летней звезды в разговоре с журналистом ESPN сказал главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес.

Отметим, что Роналду взял небольшой мини-отпуск, из-за чего пропустил товарищеский матч национальной команды против Швеции, который состоялся накануне. Встреча завершилась победой Португалии со счетом 5:2.

26 марта сборная Португалии проведет со сборной Словении.

Recharging in Saudi Arabia with the family! ❤️@VisitSaudi @VisitRedSea pic.twitter.com/zmsqSWX6zj