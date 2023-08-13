Популярная футбольная болельщица опубликовала новые откровенные снимки

Популярная футбольная фанатка сборной Хорватии и модель Ивана Кнолль поделилась со своими подписчиками в Instagram новыми горячими фото, сообщают Vesti.kz.

Кнолль умело позирует в откровенном бикини и чулках. Есть у нее фотографии и в другом откровенном наряде, а также с отдыха на пляже... В общем, на любой вкус:

Кнолль снискала себе славу вульгарными нарядами во время чемпионата мира-2022 в Катаре. Местные жители были не в восторге от ее образа жизни и требовали, чтобы она сильно не оголяла свое тело, но несмотря на упреки, девушка продолжала приходить на матчи в соблазнительных платьях.

При этом Ивана не афиширует свою личную жизнь, хотя не скрывает, что любит жить на широкую ногу. Она часто путешествует, катается на люксовых авто и регулярно получает приглашения на вечеринки знаменитостей.

К слову, ее сборная стала бронзовым призером в Катаре, обыграв в матче за третье место Марокко (2:1).

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