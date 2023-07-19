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Разлад в семье? Что получит Джорджина при разводе с Роналду

Разлад в семье? Что получит Джорджина при разводе с Роналду
©instagram.com/georginagio/

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду и Джорджина Родригес состоят в отношениях с 2016 года, но недавно в СМИ появлялись слухи о разладе в семье. На этом фоне стало известно, что пара подписала брачный договор, а его детали утекли в сеть.

Сложности у пары возникли с переездом в Саудовскою Аравию, где Роналду с 2023 года зачищает цвета местного "Аль-Насра". До этого португалец со скандалом покинул английский "Манчестер Юнайтед".

"Дело в том, что всего лишь совместным проживанием Роналду и Джорджина нарушают местные законы. В Саудовской Аравии мужчине и женщине запрещено жить под одной крышей, если они официально не расписаны. Да-да, несмотря на наличие общих детей и столько времени, которое пара провела вместе, они все еще не оформили свои отношения официально, хотя медиа и подписчики давно называют их мужем и женой.

Казалось бы, история необычная, но ее легко можно понять. Просто Криштиану Роналду беспокоится о своем благосостоянии и не хочет рисковать - вдруг однажды придется разводиться. Как деловитые жены обирают профессиональных футболистов, все давно в курсе благодаря многочисленным скандалам.

Однако все не так банально. На самом деле, Роналду и Джорджина заключили брачный договор, несмотря на то, что они так и не поженились. И судя по слитым документам, Родригес он гарантирует более чем приличные условия.

Издание TV Guía публиковало часть информации, содержащейся в этом контракте. Согласно ей, в случае расставания с Роналду в собственность Джорджины перейдет особняк Криштиану в Мадриде. Бонусом к этому Роналду будет платить Родригес 100 тысяч евро в месяц (чуть более 10 млн рублей по текущему курсу) пожизненно.

Источник уточняет, что подписан договор был еще в 2017-м, когда Джорджина была беременна дочерью от Криша. Также отмечается, что после смерти новорожденного сына пара изменила некоторые условия контракта.

Вероятно, пока Джорджина особо не думает о заключенном соглашении. Но есть серьезная вероятность, что однажды оно ей пригодится. Не так давно в СМИ появлялась информация о разладе в семье португальского футболиста. По слухам, Криштиану был недоволен тем, как легко его подруга расстается с деньгами.

Теперь можно констатировать, что тратиться по любым поводам Джорджине ничего не помешает даже в случае расставания со звездой "Аль-Насра". Так что ее образу жизни точно ничего не угрожает". - пишет Sport24.ru.

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Метки:
Роналду Криштиану Джорджина Родригес

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