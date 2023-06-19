Появились подробности секретного соглашения между Роналду и его девушкой

В эфире португальского телешоу TV Guia рассказали подробности секретного соглашения Криштиану Роналду и Джорджины Родригес на случай, если их пути разойдутся, передают Vesti.kz.

Пара находится в длительных отношениях с 2016 года и собирается пожениться. Тем не менее, как сообщается, у них есть брачный договор на случай расставания. Благодаря этому документу Роналду может защитить свое огромное состояние.

Соглашение обеспечит безбедное будущее Джорджины Родригес и ее детей. Один из пунктов предусматривает ежемесячное пособие в размере 100 тысяч евро от футболиста. Сумма будет увеличиваться только в случае развода. Родригес также получит дом La Finca в Испании, который часто демонстрировали в реалити-шоу от Netflix "Я - Джорджина".

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес являются родителями пятерых детей: Роналду-младшего, Евы Марии, Матео Роналду, Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды.