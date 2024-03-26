В сборной Португалии оценили форму 39-летнего Роналду

Главный тренер сборной Португалии по футболу Роберто Мартинес поделился мнением о нынешней форме 39-летнего нападающего Криштиану Роналду, выступающего за саудовский "Аль-Наср", передают Vesti.kz.

"Криштиану в полном порядке. В этом сезоне у него много игрового времени, он играет очень важную роль в клубе. За последние три дня он продемонстрировал свежесть, большой голод и желание быть в команде. Роналду всегда подает пример раздевалке. Нас ждет важный матч, в котором мы сможем увидеть Криштиану Роналду на поле. Молодые игроки получат опыт от совместного нахождения с ним в раздевалке. Криштиану Роналду – игрок, который всегда мотивирован сам по себе. В ходе своей долгой карьеры он всегда подавал пример. Это пример и для партнеров по команде, и для соперников. Роналду играет так, словно ему на 20 лет меньше. Для нас важно получить как можно большую пользу, сочетая разные поколения в сборной", - приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду пропустил товарищеский матч сборной Португалии со Швецией (5:2), получив дополнительный отдых. Ожидается, что форвард сыграет во втором матче со Словакией, который состоится сегодня, 26 марта.

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В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 11 результативными передачами.

Криштиану - пятикратный обладатель "Золотого мяча". В Европе португалец известен по выступлениям за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".