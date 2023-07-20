Почему мужчины редко обращаются за психологической помощью?

Психическое здоровье играет важную роль в общем благополучии человека, независимо от пола. Однако, статистика показывает, что мужчины часто менее склонны обращаться за психологической помощью, чем женщины. Этот феномен вызван различными социокультурными и психологическими факторами.

Почему мужчины не хотят обращаться к специалистам?

В 2020 году Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения опубликовало доклад на тему: "Психическое здоровье, мужчины и культурные традиции". Авторы исследования приходят к выводу, что мужчины менее склонны обращаться за психиатрической помощью, чем женщины, и намного более склонны к суициду. В Европе этот показатель среди мужчин втрое выше, чем среди женщин.

Представители "сильного пола" реже обращаются за психологической помощью, поскольку считают это проявлением слабости. Зачастую они находят "выход" в алкоголе и психоактивных веществах, вызывающих зависимость. У многих неспособность справиться с психологическими проблемами проявляется в виде агрессии по отношению к себе и другим людям и склонности к риску. Таким образом они лишают себя возможности адекватно разобраться в ситуации, из которой не могут выйти самостоятельно.

Это оборачивается новыми психологическими проблемами: мужчины часто испытывают чувство стыда, вины и безысходности, угрызения совести. Им свойственны депрессивные реакции, ощущение одиночества и отсутствия смысла жизни. У разведенных мужчин в сравнении с женатыми суицидальные мысли и попытки самоубийства возникают в три раза чаще.

На состояние психического здоровья мужчин влияют также экономические и культурные факторы. Проблемы чаще возникают там, где высок уровень безработицы, и особенно в тех странах, где, как в Испании, мужчина считается единственным кормильцем.

"Проблемы дискриминации мужчин не только не выносятся на публичное обсуждение, но и не осознаются самими мужчинами", - отмечают авторы исследования.

Несколько причин, из-за которых мужчины не обращаются за психологической помощью:

Стереотипы и социокультурные ожидания

Во многих культурах считается, что проявление эмоций и уязвимости у мужчин является несоответствующим стереотипу "настоящего мужчины", что может создавать барьеры для обращения за помощью.

Формирование мужской идентичности

Общество формирует определенные ожидания относительно поведения мужчин и женщин. Мужчинам часто предписывается быть сильными, неустрашимыми и независимыми, что может создать чувство давления на поддержание этого образа. В результате, мужчины могут стараться скрыть свои эмоции и проблемы, боясь, что их уязвимость будет воспринята как несоответствие их "мужской роли".

Страх перед осуждением

Мужчины могут опасаться, что обратившись за психологической помощью, их окружающие будут воспринимать их как слабых или неуспешных. Страх перед осуждением или потерей статуса может стать препятствием для обращения за помощью, даже если они осознают необходимость получить поддержку.

Чувство стыда и неприятия

Некоторые мужчины могут испытывать чувство стыда или неприятия в связи с тем, что они сталкиваются с психологическими проблемами или эмоциональными трудностями. Это может привести к тому, что они откладывают обращение за помощью, избегая столкновения с собственной уязвимостью.

Важно понимать, что забота о своем психическом здоровье является не менее важной, чем о физическом. Общество должно стремиться разрушить стереотипы и ожидания, связанные с мужской идентичностью, и создавать условия, которые позволят мужчинам чувствовать себя комфортно и безопасно, обращаясь за поддержкой и помощью, когда это необходимо.

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